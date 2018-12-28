Новости версия для печати Настоящий космический десерт попробовали ребята из Знаменской школы-интерната Это «Новогоднее чудо» для них организовали активисты Общероссийского Народного Фронта.



Школьникам подарили сладости, которые входят в рацион питания космонавтов на орбите. Затем, уже в праздничной атмосфере активисты рассказали детям о производстве питания для тех, кто работает на международных космических станциях, о его пользе. Это вызвало неподдельный интерес у школьников, было задано много вопросов. Мероприятие проходило в рамках ежегодной акции «Новогоднее чудо».





Татьяна Напольских

28 декабря 2018 года







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