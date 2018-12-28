Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- И вот он - нарядный! Орёл встречает новогодние праздники «во всей красе».

- «Космическое лакомство» для юных орловцев. Воспитанников Знаменской школы-интерната угостили необычным «сладким завтраком».

- Как виртуальная реальность и реальная работа приводят к чемпионству. Наши земляки успешно выступили на Первенстве России по пулевой стрельбе.



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Вести-Орёл

28 декабря 2018 года







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