Орловские спортсмены успешно выступили на Первенстве России по пулевой стрельбе

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пятница
28.12.2018
19:31:51
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Орловские спортсмены успешно выступили на Первенстве России по пулевой стрельбеВсероссийский турнир с участием команд из 45 регионов России состоялся в Белгороде.
По итогам турнира в активе орловцев оказалось командное золото. Одним из главных героев соревнований стал Даниил Митин. В дисциплине ПП-60 орловец завоевал бронзовую медаль.
Дисциплина ПП-60 - олимпийский вид стрелковой программы. В ней за полтора часа спортсмен должен произвести 60 выстрелов по мишени с расстояния в 10 метров. Даниилу Митину 15 лет, три из который он занимается стрельбой. Впереди долгий спортивный путь и возможное попадание на Олимпиаду.
Орловскую область на Первенстве России представляла команда из 17 человек. Лучший результат среди девушек показала Анастасия Чернышова. Однако, сама спортсменка выступлением на турнире не довольна: «Были недоработки на тренировках. За ребят очень рада, что они заняли призовое место. Буду работать, чтобы добиться новых успехов».
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