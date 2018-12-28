В этом году Орёл украсили по-особенному

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пятница
28.12.2018
19:32:09
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В этом году Орёл украсили по-особенномуЭто отмечают и горожане, и гости. Причем, на этот раз орловцы приложили немало усилий, чтобы получить расположение символа наступающего года.
В европейских странах горожане не стоят в стороне, пока улицы их города преображаются к празднику. Руками жителей украшаются придомовые участки домов, детские площадки во дворах и просто деревья в парке. В этом году новогодний Орел, совсем не тот, что мы видели раньше.
Даже гости областного центра удивлены такой праздничной атмосфере.
Зимняя красота, это не только яркие новогодние украшения. Снег на деревьях лучше любой гирлянды. И в этом году погода не подводит.
В Новогоднюю ночь на площади им. Ленина традиционно состоится театрализованное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и символа наступающего года. Праздничный салют прогремит в два часа ночи.
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