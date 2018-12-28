Новости версия для печати Полсотни орловских детей-сирот получили собственное жильё Ключи от новых квартир им вручили в администрации области. Всего в Орле в очереди на получение жилья сейчас состоит 227 детей-сирот. В начале 2018 года эта очередь была на 79 человек длиннее. Выделенные средства - 115 миллионов рублей, помогли навсегда решить для них жилищный вопрос.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков признался, что такие подарки в канун Нового года делать приятно. И пообещал, что в 2019 году их будет гораздо больше. На жильё для нуждающихся планируется выделить четверть миллиарда рублей. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Это тот подарок, который дети заслужили. Дети, оставшиеся в тяжёлой жизненной ситуации, сегодня не могут оставаться один на один с этой жизнью. По завершению мероприятия ребята подходили и говорили, что они не ожидали этого подарка. Сейчас они начинают по-другому смотреть на жизнь, потому что это возможность создать семью, обустроить свой быт, думать о работе и образовании, когда нет сложностей с поиском места жительства».









Антон Киселёв

28 декабря 2018 года







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