Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
28.12.2018
19:32:02
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

За неуплату алиментов разыскиваются более 900 орловцев

Более 5 тысяч неплательщиков по алиментам находятся сегодня под контролем судебных приставов. По данным статистики большинство - мужчины в возрасте от 30 до 45 лет. Причем половина из них не имеет официального места работы.

Сегодня в арсенале судебных приставов есть немало средств, что бы заставить должника задуматься о своих родительских обязанностях, хотя бы материальных. И здесь орловские приставы плотно работают со службой занятости. Больше половины должников в этом году были трудоустроены. Но если человек не только не платит, а еще и скрывается от приставов, его объявляют в розыск.
Сергей Полохин, начальник отдела исполнительного производства УФССП России по Орловской области: «Должникам по алиментам при наличии задолженности более 10 тысяч рублей ограничен выезд за пределы Российской Федерации. За 11 месяцев уходящего года, вынесено почти 7 тысяч таких ограничений. Кроме того применяются такие санкции, как арест и обращение взыскания на имущество. Уже вынесено более тысячи ста таких решений».



Оксана Гранн
28 декабря 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта