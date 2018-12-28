Новости версия для печати За неуплату алиментов разыскиваются более 900 орловцев Более 5 тысяч неплательщиков по алиментам находятся сегодня под контролем судебных приставов. По данным статистики большинство - мужчины в возрасте от 30 до 45 лет. Причем половина из них не имеет официального места работы.



Сегодня в арсенале судебных приставов есть немало средств, что бы заставить должника задуматься о своих родительских обязанностях, хотя бы материальных. И здесь орловские приставы плотно работают со службой занятости. Больше половины должников в этом году были трудоустроены. Но если человек не только не платит, а еще и скрывается от приставов, его объявляют в розыск. Сергей Полохин, начальник отдела исполнительного производства УФССП России по Орловской области: «Должникам по алиментам при наличии задолженности более 10 тысяч рублей ограничен выезд за пределы Российской Федерации. За 11 месяцев уходящего года, вынесено почти 7 тысяч таких ограничений. Кроме того применяются такие санкции, как арест и обращение взыскания на имущество. Уже вынесено более тысячи ста таких решений».





Оксана Гранн

28 декабря 2018 года







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