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Спешите делать добрые дела

В рамках совместной акции каждый неравнодушный житель Орла мог передать свой подарок для этих мальчишек и девчонок.

Александр Лебедев, генеральный директор регионального Фонда социальной поддержки населения: «Хочу сказать спасибо всем людям, которые помогли устроить этот праздник для ребят. Безмерное спасибо. То, немногое, чем мы можем помочь этим детям, очень сближает людей. Доброта у нас в крови».

Сладости, игрушки и даже одеяло, чтобы в зимние вечера было еще теплее. Ребенка не обманешь, то, что все это от чистого сердца дети чувствуют.

Сегодня в специализированном доме ребенка проживает 45 малышей. Как сложится их жизнь? Что ждет их в будущем? Покажет время. Нам же остается искренне надеяться, что с каждым годом детей в этом учреждении будет все меньше.