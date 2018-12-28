Новости версия для печати Вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении преподавателя медицинского института ОГУ Он оштрафован на 500 тысяч рублей и лишен права заниматься преподавательской деятельностью на 6 месяцев.



Подробности нам сообщила старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова: «Преподаватель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение незаконных действий) и ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). В ходе следствия установлено, что преподаватель получал от студентов взятки от 10 до 18 тысяч рублей за совершение действий по увеличению количества баллов, полученных студентами во время практических занятий, в общей сумме им получено 88 тысяч рублей. Также он получал взятки в виде продуктов питания и учебно-методических материалов. Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности преподавателя. Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 500 тысяч рублей с лишением права заниматься преподавательской деятельностью на 6 месяцев».





Евгения Костомарова

28 декабря 2018 года







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