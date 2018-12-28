Орловские госавтоинспекторы призывают орловцев в предновогодней суете не забывать о собственной безопасности

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пятница
28.12.2018
19:31:25
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Орловские госавтоинспекторы призывают орловцев в предновогодней суете не забывать о собственной безопасностиПоводом напомнить об этом, сегодня стало ДТП на улице Октябрьской, в котором пострадала женщина-пешеход. Число подобных аварий в последние дни увеличилось.
Водитель внедорожника Мазда, допустивший наезд на женщину в возрасте, объясняет инспекторам обстоятельства ДТП. По его словам, все невезение в том, что на пути у падающего пешехода оказался стоящий автомобиль Калина.
По словам водителя Мазды, исходным обстоятельством ДТП стали снежный накат и тот факт, что переходя дорогу, женщина не смотрела по сторонам.
Впрочем, исходя общепринятой практики дознания на местах ДТП, ответственность за случившееся, вероятнее всего, ляжет на водителя. В ходе расследования полицейским еще предстоит уточнить детали происшествия.
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