Новости версия для печати

Орловские госавтоинспекторы призывают орловцев в предновогодней суете не забывать о собственной безопасности

Водитель внедорожника Мазда, допустивший наезд на женщину в возрасте, объясняет инспекторам обстоятельства ДТП. По его словам, все невезение в том, что на пути у падающего пешехода оказался стоящий автомобиль Калина.

По словам водителя Мазды, исходным обстоятельством ДТП стали снежный накат и тот факт, что переходя дорогу, женщина не смотрела по сторонам.

Впрочем, исходя общепринятой практики дознания на местах ДТП, ответственность за случившееся, вероятнее всего, ляжет на водителя. В ходе расследования полицейским еще предстоит уточнить детали происшествия.