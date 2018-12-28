В орловском академическом театре одно за другим сегодня шли Новогодние представления

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пятница
28.12.2018
19:31:32
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В орловском академическом театре одно за другим сегодня шли Новогодние представленияПознакомится с Алисой, той самой, из зазеркалья сегодня смогли более тысячи юных орловцев.
Ежегодно, первыми Новогодние шоу видят дети из многодетных семей и те, кто остался без попечения родителей.
А через пару часов артисты вновь дают представление! Теперь аплодируют и встречают Деда Мороза одаренные дети.
Ученики театральных студий, юные художники, артисты, музыканты и спортсмены. Ребята, которые живут не только уроками, а еще и увлечениями.
В первых числах января это сможет сделать каждый желающий. Репертуар расписан на все новогодние праздники.
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