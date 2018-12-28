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В орловском академическом театре одно за другим сегодня шли Новогодние представления

Ежегодно, первыми Новогодние шоу видят дети из многодетных семей и те, кто остался без попечения родителей.

А через пару часов артисты вновь дают представление! Теперь аплодируют и встречают Деда Мороза одаренные дети.

Ученики театральных студий, юные художники, артисты, музыканты и спортсмены. Ребята, которые живут не только уроками, а еще и увлечениями.

В первых числах января это сможет сделать каждый желающий. Репертуар расписан на все новогодние праздники.