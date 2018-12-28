Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Предновогодняя суета может быть опасна для здоровья.



- Во всей красе. Горожане по достоинству оценили новогоднее убранство Орла.



- В Новый год с новой квартирой. Новоселье для детей-сирот.



- Что сулят нам звезды в 2019-ом?





Вести-Орёл

28 декабря 2018 года







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