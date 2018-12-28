Новости версия для печати По мнению астрологов 2019 год это время подведения итогов Знак кабана - последний в 12-летнем цикле китайского календаря, больше всех свинья ценит трудолюбие. Поэтому она и воздаст по заслугам тем, кто и как работал с её последнего визита.



Не менее сильное влияние, только уже конкретно на орловцев, окажет другой период, завершающийся в 2019 году. Раз в 30 лет Сатурн, управляющий всем нашим регионом и Солнце, влияющее именно на областной центр, соединяются в королевском градусе. Рыбам, скорпионам и, особенно, ракам весь следующий год отлично будет служить собственная интуиция. В мутной воде, а именно таковым называют астрологи год подведения итогов, эти знаки зодиака отлично сориентируются и найдут направление дальнейшего движения. Представителям трех других стихий остаётся только усердно трудиться и делать правильные выводы. Если после намёков звёзд они не поймут, что пора меняться, то для них наступят тяжёлые времена. По мнению астролога Виктора Суворова: «Возможны отставки. Причём произойти они могут уже в январе и феврале». А всему виной кабан. Этот символ в первую очередь ценит работящих. А, как последний знак в цикле, имеет все права на подведение итогов деятельности. Совпало это и с событием, которое бывает раз в 30 лет. Солнце, отвечающее за финансы Орла и Сатурн за имидж всего региона, соединятся в королевском градусе. Но, не смотря на красивую формулировку, ничего хорошего областному центру чтецы небесных тел не предвещают. Денег больше не станет, а из-за этого и репутация может попасть под угрозу. «Имидж может рухнуть вообще в одночасье», - добавляет астролог. Рядовым орловцам астрологи рекомендуют пристальнее наблюдать за знаками судьбы. В 2019 году она подкинет возможность кардинально изменить свою жизнь. Самым отважным, да ещё и под покровительством Сатурна, удача обязательно улыбнётся.









Антон Киселёв

28 декабря 2018 года







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