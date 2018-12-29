Мэрия Орла подготовила специальные площадки для запуска пиротехники

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Мэрия Орла подготовила специальные площадки для запуска пиротехникиВсего их шесть и расположены во всех частях города.
Управление по безопасности администрации города Орла предлагает шесть мест:
- В Заводском районе — парк «Разградский», ул. Емлютина (автодром) и ул. Кромская, 12 (разворотное кольцо).
- В Железнодорожном районе — наб. Дубровинского, 94 (на берегу реки Ока).
- В Советском районе — парк Победы со стороны ул. Зои Космодемьянской.
- В Северном районе — Московское шоссе, 137 (рядом с администрацией Северного района).
А для сотрудников МЧС новогодние дни самые напряженные. Ведомство перешло в режим повышенной готовности. Спасатели еще раз напоминают, что пиротехнику нельзя запускать при постоянном и порывистом ветре. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. А зрителям стоит отойти подальше от места установки салютов.