Новости версия для печати Мэрия Орла подготовила специальные площадки для запуска пиротехники Всего их шесть и расположены во всех частях города.



Управление по безопасности администрации города Орла предлагает шесть мест: В Заводском районе — парк «Разградский», ул. Емлютина (автодром) и ул. Кромская, 12 (разворотное кольцо).

— парк «Разградский», ул. Емлютина (автодром) и ул. Кромская, 12 (разворотное кольцо). В Железнодорожном районе — наб. Дубровинского, 94 (на берегу реки Ока).

— наб. Дубровинского, 94 (на берегу реки Ока). В Советском районе — парк Победы со стороны ул. Зои Космодемьянской.

— парк Победы со стороны ул. Зои Космодемьянской. В Северном районе — Московское шоссе, 137 (рядом с администрацией Северного района). А для сотрудников МЧС новогодние дни самые напряженные. Ведомство перешло в режим повышенной готовности. Спасатели еще раз напоминают, что пиротехнику нельзя запускать при постоянном и порывистом ветре. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. А зрителям стоит отойти подальше от места установки салютов.





Татьяна Напольских

29 декабря 2018 года







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