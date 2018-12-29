Новости версия для печати

В Орле введен режим повышенной готовности

Органы управления и силы Орловского городского звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 29 декабря и до конца новогодних и рождественских праздников переходят в режим функционирования повышенной готовности.

Информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки в связи с возникновением террористических угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций следует сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу Орла по телефонам:

43-22-12,

43-37-35,

76-40-93.

А также по номеру «112».