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В Орле работает выставка «История денег в монетах и банкнотах»

На выставке представлены 1400 подлинных экспонатов из личного архива коллекционера из Самары Владислава Студеникина. Это самая крупная в России передвижная выставка, посвященная денежным знакам.

Собирать коллекцию Владислав начал 30 лет назад. Когда еще ребенком на чердаке у бабушки нашел монету Екатерининских времен. С тех пор увлекся сначала нумизматикой, затем бонистикой и фалеристикой. Параллельно изучал и историю. По мнению коллекционера именно через деньги можно узнать реальную правду об уровне жизни, и ценности денег в разные эпохи.
 «Они немые свидетели. Беспринципные, беспристрастные, по ним можно увидеть как жил простой человек в то или иное время. Оценить размеры инфляции и сравнить реальную стоимость денег в те или иные времена», - рассказывает об экспонатах организатор выставки Владислав Студеникин.
Проект просветительский. На выставке представлено более 20 стендов, и у каждого можно узнать интересную историю о денежных знаках того или иного времени. От домонгольских времен, до наших дней. Почти половина экспонатов посвящена периоду Гражданской войны.

Экспозиция является единственной в России передвижной выставкой такого масштаба. И будет работать в областном выставочном центре до 3 марта.
 





Татьяна Тимохина
29 декабря 2018 года

 


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