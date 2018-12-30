Новости версия для печати Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравляет жителей Орловщины с Новым годом и Рождеством! Уважаемые орловцы!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! По традиции, в эти предпраздничные дни, провожая год уходящий, мы подводим его итоги. 2018 год был насыщенным и плодотворным, наполненным крупными событиями в общественно-политической жизни страны и Орловщины. В марте состоялись выборы Президента Российской Федерации, которые предопределили наше общее будущее на ближайшую перспективу. Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным поставлены стратегические задачи укрепления государственности, обеспечения национальной безопасности, коренной модернизации хозяйственного комплекса и повышения благосостояния граждан. В сентябре прошли выборы Губернатора Орловской области. Благодарю вас за активную поддержку предложенной мной программы действий, в основе которой развитие всех отраслей экономики и социальной сферы, повышение уровня и качества жизни орловцев, ставка на открытость власти, ответственный честный диалог с населением, всеми здоровыми силами, заинтересованными в успехе региона. В уходящем году мы достойно встретили 200-летний юбилей со дня рождения И.С. Тургенева и 75-ю годовщину освобождения Орловского края от немецко-фашистских захватчиков. Подготовка и проведение этих знаковых событий объединили все поколения орловцев, стали стимулом для нашей дальнейшей работы. Активное участие в ней приняла молодежь, волонтерские организации, что стало нашим вкладом в проведение Года добровольца в России. Вместе мы сумели добиться в этом году положительных результатов по большинству показателей. С гордостью оценивая успехи тружеников области, мы осознаем, что предстоит еще многое сделать, чтобы укрепить позитивные тенденции, обеспечить поступательное развитие Орловщины. Прежде всего, это относится к решению задач, поставленных Президентом России в масштабных национальных проектах. Их воплощение на территории области будет мощным стимулом для роста ее социально-экономического потенциала. Каждая из этих задач нашла свое отражение в озвученном мной Инвестиционном послании. Эти направления деятельности должны стать «рабочим журналом» органов власти региона. Дорогие орловцы! Я убежден, что наша совместная, честная и грамотная работа позволит реализовать значительные возможности, которые есть у Орловщины, – во имя ее процветания и благополучия каждого жителя. Пусть успех каждого из нас всегда будет успехом Орловской области! Искренне желаю вам в наступающем году как можно больше радостных и счастливых дней, крепкого здоровья, мира и добра, счастья вашим семьям, реализации всех намеченных планов! С Новым годом! Губернатор Орловской области А. Е. Клычков.







Орловское Информбюро

30 декабря 2018 года







На главную страницу





