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воскресенье
30.12.2018
17:21:23
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Дорогие земляки, пусть наступающий 2019 год станет временем позитивных перемен и достижений!Поздравление с Новым Годом Председателя Орловского областного Совета народных депутатов Леонида Музалевского.
Дорогие орловцы! Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Эти зимние дни наполнены ожиданием чуда и добра. Каждый из нас встречает их с особой радостью и надеждой, веря в самое лучшее. И каждый подводит итоги, строит планы на будущее.
2018 год прошёл под знаком добровольчества. Но важно помнить всегда о том, что рядом есть люди, которым нужна наша забота. Давайте помогать нуждающимся, делиться теплом своих сердец!
Год 2019-й связан с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций и достижений. Всем деятелям культуры желаю ярких постановок и воплощения творческих замыслов!
Особые пожелания и слова благодарности я адресую всем, кто эту новогоднюю ночь проведёт на дежурстве, за рулём, выполняя свой гражданский или воинский долг.
Дорогие земляки, пусть наступающий 2019 год станет временем позитивных перемен и достижений.
От души желаю, чтобы он принёс в каждый дом счастье и радость, любовь и хорошее настроение, стабильность и достаток, благополучие и взаимопонимание!
Крепкого здоровья, успехов и исполнения самых заветных желаний!
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов
Леонид Музалевский.
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