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Дорогие земляки, пусть наступающий 2019 год станет временем позитивных перемен и достижений!

Дорогие орловцы! Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Эти зимние дни наполнены ожиданием чуда и добра. Каждый из нас встречает их с особой радостью и надеждой, веря в самое лучшее. И каждый подводит итоги, строит планы на будущее.

2018 год прошёл под знаком добровольчества. Но важно помнить всегда о том, что рядом есть люди, которым нужна наша забота. Давайте помогать нуждающимся, делиться теплом своих сердец!

Год 2019-й связан с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций и достижений. Всем деятелям культуры желаю ярких постановок и воплощения творческих замыслов!

Особые пожелания и слова благодарности я адресую всем, кто эту новогоднюю ночь проведёт на дежурстве, за рулём, выполняя свой гражданский или воинский долг.

Дорогие земляки, пусть наступающий 2019 год станет временем позитивных перемен и достижений.

От души желаю, чтобы он принёс в каждый дом счастье и радость, любовь и хорошее настроение, стабильность и достаток, благополучие и взаимопонимание!

Крепкого здоровья, успехов и исполнения самых заветных желаний!

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов

Леонид Музалевский.