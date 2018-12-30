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воскресенье
30.12.2018
8:43:46
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Руководители города Орла поздравляют с Новым годом и Рождеством!
Дорогие земляки! Уважаемые друзья!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год был богат на события – важные для страны, региона, областного центра, для каждого из нас. Спасибо вам, дорогие земляки, за то, что весь этот год вы учились, трудились, созидали, ведь из успехов и достижений, неравнодушия каждого жителя складывается успешное развитие города!
Все мы хотим, чтобы в 2019-м году в жизни областного центра произошло как можно больше позитивных изменений, и готовы приложить к этому максимум усилий. Пусть новый год станет временем новых достижений и побед!
Желаем, чтобы у каждого из вас были здоровы родные и близкие, дети радовали, в доме были мир, любовь и уют. Ведь главным образом это мы загадываем под бой курантов в новогоднюю ночь. Пусть сбудутся все добрые помыслы, и счастье войдёт в каждый дом!
Крепкого вам здоровья, радости и благополучия! Мира и процветания нашему любимому городу!
Мэр города Орла
Василий Новиков,
Глава администрации города Орла
Александр Муромский.
Орловское Информбюро
30 декабря 2018 года
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