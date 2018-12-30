Руководители города Орла поздравляют с Новым годом и Рождеством!

Дорогие земляки! Уважаемые друзья!





Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Уходящий год был богат на события – важные для страны, региона, областного центра, для каждого из нас. Спасибо вам, дорогие земляки, за то, что весь этот год вы учились, трудились, созидали, ведь из успехов и достижений, неравнодушия каждого жителя складывается успешное развитие города!

Все мы хотим, чтобы в 2019-м году в жизни областного центра произошло как можно больше позитивных изменений, и готовы приложить к этому максимум усилий. Пусть новый год станет временем новых достижений и побед!

Желаем, чтобы у каждого из вас были здоровы родные и близкие, дети радовали, в доме были мир, любовь и уют. Ведь главным образом это мы загадываем под бой курантов в новогоднюю ночь. Пусть сбудутся все добрые помыслы, и счастье войдёт в каждый дом!

Крепкого вам здоровья, радости и благополучия! Мира и процветания нашему любимому городу!

Мэр города Орла

Василий Новиков,





Глава администрации города Орла

Александр Муромский.