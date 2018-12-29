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Где жители и гости города Орла могут провести новогоднюю ночь и первые дни 2019 года?

В два часа ночи на месте слияния Оки и Орлика запустят праздничный фейерверк. Театрализованный праздник в главную ночь года ждёт орловцев в Городском парке.

В мэрии Орла напомнили, что в ночь с 31 декабря на 1 января движение и стоянка транспорта в центре города будут ограничены.