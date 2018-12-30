В новогоднюю ночь часть маршруток в Орле будут работать до 3 часов ночи

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воскресенье
30.12.2018
17:21:29
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В новогоднюю ночь часть маршруток в Орле будут работать до 3 часов ночиАвтобусы будут ходить с интервалом 20-30 минут.
В ночь с 31 декабря на 1 января транспортное сообщение до 3:00 будет организовано на следующих маршрутах:
- №5 «Мегакомплекс ГРИНН — п. Булгаково» - 2 автобуса;
- №10 «ОАО Северсталь-метиз — Наугорское шоссе» – 2 автобуса;
- №16 «ул. Планерная — ОАО Северсталь-метиз» - 2 автобуса;
- №19 «ул. Планерная — ул. Трудовых резервов» - 1 автобус,;
- №22 «школа №50 — станция Лужки» -- 2 автобуса;
- №26 «ул. Часовая — санаторий Лесной» - 1 автобус.
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