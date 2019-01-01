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Вести-Орёл на телеканале Россия

Уважаемые телезрители. Всю новогоднюю неделю корреспонденты программы Вести-Орёл будут знакомить вас с интересными событиями первых дней 2019 года.

Уже второго января смотрите информационные выпуски региональных Вестей в 17:20 и 20 часов 40 минут.

В четверг, пятницу и субботу в эфире телеканала «Россия» Вести-Орёл можно увидеть в 11:20, 17:20 и 20:40.

В воскресенье 6 января о новостях Орловщины мы расскажем в 11 часов 20 минут.

Программы передач.

С праздничной программой ГТРК «Орёл» можно ознакомиться в разделе