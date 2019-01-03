Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 17:20 на телеканале «Россия».



- Танцуют все! Как Орёл вошел в 2019-й? Первые минуты Нового года и первые поздравления!



- Самый дорогой подарок на главный зимний праздник: орловчан в новом году уже стало больше.



- Праздник продолжается. И его очень ждут подопечные Орловской епархии.



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Вести-Орёл

2 января 2019 года







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