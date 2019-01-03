Новости версия для печати Орёл встретил 2019 год танцами и песнями Сотни орловцев и гостей города собрались в новогоднюю ночь на площади Ленина. Для многих - это уже традиция. Праздник без внимания не оставили и Дед Мороз со Снегурочкой.



На площади развернулся настоящий русский праздник с ярмаркой и угощениями. В половину второго ночи началась новогодняя интермедия. Дед Мороз и Снегурочка пришли поздравить орловцев. А чтобы в главную ночь года никто не замерз, новогодний волшебник предложил танцевать. И, конечно, все ждали праздничного фейерверка.





Надежда Невматулина

2 января 2019 года







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