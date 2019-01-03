Новости версия для печати Съесть блюдо вместе с едой - возможно Молодые ученые из орловского ГАУ придумали съедобную посуду. Наш корреспондент попробовала тарелку на вкус.



Съел пирожное? Закуси ложкой! Не наелся? Можно и от тарелки кусочек отломить. И посуду после еды есть не надо, и проблема утилизации мусора решена, и из-за стола точно не уйдешь голодной. На вкус посуда чем-то напоминает хлебцы.



Такую оригинальную съедобную посуду придумали молодые ученые из орловского ГАУ. Разработки вели около шести месяцев. Сейчас подали документы на патент. Так что, возможно, уже скоро орловская продукция составит конкуренцию китайской.

Анна Гаврилова, доцент кафедры биотехнологии ОГАУ им. Н. В. Парахина: «Посуда не нуждается в утилизации, она полностью разлагается в почвенных условиях за 45 суток. Температура эксплуатации этой посуды варьируется от ноля до ста градусов». Согласно статистике только 5% от всего производимого пластика в мире можно отнести к биоразлагаемому, а тарелки, придуманные орловскими учеными, мало того что съедобные, так еще и становятся удобрением - если бросить в землю сплошная польза.

Анна Гаврилова, доцент кафедры биотехнологии ОГАУ им. Н. В. Парахина: «Наша разлагаемая биопосуда изготавливается исключительно из растительных компонентов, таких как крахмал, жом сахарной свеклы, пшеничные отруби». Процесс изготовления в лабораторных условиях занимает 10 минут. Студенты замешивают все ингредиенты, раскладывают в форму, а после сушат при температуре 60 градусов, после этого, как уверяют разработчики, если посуду наполнить кипятком, сохранится до шести часов.



Себестоимость образца - 10 рублей, поскольку это ручной труд. При промышленном - будет в разы меньше. Сама же посуда станет более гладкой, тонкой, невесомой, но при этом останется вкусной. При желании можно добавить цвета или сахара.



Еще в центре сельскохозяйственной биотехнологии разработали биоразлагаемую одноразовую посуду, которая, кстати, пришлась по вкусу лошадям.



Идей много, учебная база - замечательная, но есть одна большая проблема: нет производственной площадки.

Ирина Гагарина, руководитель Орловского регионального центра сельскохозяйственной биотехнологии: «Необходимо какое-то содружество с производством. Нам нужна площадка, на которой мы будем учить своих студентов работать и производить продукцию. Для научных исследований нам необходимо новое оборудование, современное оборудование, а чтобы его заработать, нам нужна именно реализация этой продукции, а это и есть финансовая поддержка». В Орловской области четыре сахарных завода, производство можно наладить на любом из них, но пока это планы на далекое будущее.









Анна Вайсергисер

2 января 2019 года







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