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Болховский ансамбль самодельных шумовых инструментов отметил юбилей

Уже пять лет в Болхове существует уникальный ансамбль «Печки-лавочки» - единственный в Орловской области коллектив, который играет на шумовых самодельных инструментах. В честь юбилея в доме культуры был дан отчетный концерт.

Отчетный концерт этого творческого объединения всегда собирает полные залы. Музыканты - талантливые и знаменитые, но пока - только в своем районе, а ведь это единственный в Орловской области ансамбль шумовых самодельных инструментов.

Началось все пять лет назад, тогда в «Печках – лавочках» участвовали только взрослые. Позже в районный центр досуга, где проходят все выступления, начали приходить дети и проводить там все свободное время. Руководителем ансамбля было принято решение создать детские группы – «Болховские задорники» и «Матрешечки».
Таисия Скобцева, руководитель ансамблей «Печки-лавочки», «Болховские задорники», «Матрешечки»: «Сначала была идея просто играть на ложках. Потом подумалось: старина отмирает, а хочется, чтобы она пожила подольше».
На протяжении нескольких лет молодое поколение артистов активно перенимает эстафету у своих бабушек и дедушек.

Ложки, трещотки, стиральные доски - и это еще не все инструменты на которых играет ансамбль. Хедлайнер концерта - музыкальная прялка.

Гастроли ансамбля «Печки-лавочки» очень тепло встречают в ближайших поселках. Не удивительно - музыка уникальная. И руководитель объединения верит, что когда-нибудь своими представлениями они смогу порадовать и жителей Орла.




Всеволод Трифонов
2 января 2019 года

 


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