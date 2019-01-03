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Орловцы готовятся к Рождеству

У верующих заканчивается пост, поэтому во многих семьях уже составили праздничное меню, прикупили обновки для дома и для себя, выбрали подарки. О празднике мечтают и подопечные Орловской епархии. А волшебником, кстати, может стать каждый!

Подарки не для себя, а для незнакомых детей, которые тоже мечтают о чуде, предложила приобрести предложила Орловская епархия. Эти подарки порадуют воспитанников детских домов и ребят из малообеспеченных семей. Дары принимают в Смоленском соборе, что на улице Нормандия-Неман в Орле. И каждый может стать волшебником. Нужно просто прийти в любой магазин и приобрести всё, что посчитаете нужным, ведь Рождество - это время добрых дел.
Олег Анохин иерей, руководитель отдела церковной благотворительности и социального служения Орловской митрополии: «Чтобы по-настоящему принять участие в этом празднике, надо проникнуться духом Рождества, духом добра и благодати - всего того, что принес своим рождением в этот мир Спаситель. И вот, чтобы действительно так случилось, Орловская епархия призывает всех верующих христиан нашей области принять участие в акции».
Акция «Подари другому праздник!» продлится до начала Святок. А игрушки и сладкие сувениры отправятся к своим адресатам в преддверии дня, когда Спаситель явился в наш мир. Ведь добро, любовь и сострадание - истинные традиции встречи Рождества.




Надежда Невматулина
2 января 2019 года

 


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