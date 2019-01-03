Новости версия для печати В ночь на 30 декабря был ликвидирован серьезный пожар в Железнодорожном районе Орла ЧП произошло на улице Ляшко. Пожарным удалось отстоять частный жилой дом и спасти двух человек. Однако для одного из жильцов все закончилось плачевно.



Звонок о пожаре в доме 42 по улице Ляшко на пульт 112 пришел 29 декабря поздним вечером. Горел частный дом на двух хозяев. Прибывшие на место пожарные расчеты быстро локализовали возгорание, прекратив распространение огня. Вот только одному из жильцов помощь спасателей и медиков была уже не нужна.

Александр Маслов, начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «Звеном ГДЗС спасено два человека. В ходе разведки было установлено, что во второй половине дома, где происходило горение, находился еще один человек без признаков жизни. Пожар был ликвидированы в тех размерах, которые он принял на момент прибытия пожарного подразделения». Соседи погорельца говорят: хотя пожар и застал их врасплох, неожиданностью он не стал. Чего-то подобного жильцы опасались каждый день. Сосед вел маргинальный образ жизни. Он и его многочисленные гости были непритязательны в выборе напитков. Картину довершают курение в комнатах и аварийная печь.



Сотрудникам Госпожнадзора злополучная квартира была хорошо известна. Бывать здесь инспекторам приходилось по нескольку раз в год. И каждый раз жилье заставали на грани пожара.



Но увещевания на хозяина сгоревшей квартиры влияния не имели. В свой последний визит в октябре, инспекторы жильца дома не застали. Зато застали следы курения и алкогольного застолья, а также горячую печь. Для соседей и жителей ближайших домов «нехорошая» квартира стала настоящим кошмаром.



Смежную с квартирой погорельца часть дома огнеборцам удалось отстоять. На сгоревшей половине конструктивные и несущие элементы также не пострадали. Использование аварийной печи и курение в состоянии опьянения пока остаются основными версиями причин случившегося.









Иван Суверин

2 января 2019 года







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