Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 19 ДТП Из них одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, в результате два человека получили травмы.



1 января в Ливнах в 11:10 водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 21101», следовал по улице Октябрьской, в районе дома №1 при выезде с прилегающей территории, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Лада Калина». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ», а также пассажир автомобиля «Лада» (женщина 1976 года рождения) получили телесные повреждения, не госпитализированы.





Орловское Информбюро

2 января 2019 года







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