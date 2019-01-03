Новости версия для печати Самый дорогой подарок на главный зимний праздник получили несколько орловских семей Не только новогодние подарки, но и презенты ко дню рождения, теперь придется класть под елку некоторым орловским семьям. На новый год у них произошло долгожданное пополнение. Счастливых мам поздравить с радостным событием в городской роддом приехали представители власти и наша съемочная группа.



Такой подарочек под елочку не положишь, слишком хрупок, нежен и беззащитен, но именно этот новогодний сюрприз Маргарита Соболева и ее семья, запомнят навсегда. В 10 утра в первый день 2019 года у них родилась вторая дочь.

Маргарита Соболева молодая мама: «В этом году у нас появился самый дорогой подарок. Сказали, что муж в шоке - только говорили ночью, а утром уже дочь есть». Девочка родилась весом 3.600 и уже получила прекрасное имя Мария.



Одним из первых с первым ребенком года и ее мамой познакомился глава администрации Орла. Александр Муромский и сам появился на свет в этом роддоме. Миссия поздравлять мам с незабываемым событием весьма приятна.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Это останется воспоминанием навсегда. У меня двое детей, я прекрасно помню поминутно те события - и когда жена рожала девочку, и когда появился сын, поэтому поздравляю всех мам с рождением детей. Это счастье! Желаю крепкого здоровья малышам, благополучия, удачи!» Счастливым мамам вручили подарки. А глава города напомнил, что за рождение второго ребенка полагается материнский капитал, а после рождения третьего малыша - региональная выплата и присвоение статуса многодетной.



В первый день нового года многодетной мамой стала Яна Куприянова. Первого января в пятом часу дня у нее появились двойняшки. Коля и Сережа родились с прекрасным для двойни весом 3 килограмма и 3.100.

Яна Куприянова, молодая мама: «В последние месяцы тяжело было, живот тяжелый был, а так - все нормально, с божьей помощью!» Теперь в семье Яны три богатыря. Пятилетний сын Дима ждет не дождется младших братьев дома. Как говорит Яна, старший сын рисовал для малышей рисунки, а в будущем рассчитывает на сестренку.



На днях в роддоме ожидается появление еще одной двойни. Всего же в эти новогодние дни здесь родилось семь малышей: пять мальчиков и две девочки.

Тамара Самофалкина, заместитель главного врача роддома: «В праздники мы работали в штатном режиме, принимали роды, делали операции. В канун нового года, 31 декабря, было двое родов, последние были в 22:15 - родились мальчик и девочка, а 1 января первые роды были в 10 часов утра и одни – вечером». К счастью, все дети, рожденные в эти дни, доношены и здоровы. Всего же за прошедший год в этом роддоме появилось на свет 1117 малышей, в том числе пять двоен.









Татьяна Тимохина

2 января 2019 года







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