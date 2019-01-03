Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
3.01.2019
18:12:27
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Из архива ГТРК "Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Самый дорогой подарок на главный зимний праздник получили несколько орловских семей

Не только новогодние подарки, но и презенты ко дню рождения, теперь придется класть под елку некоторым орловским семьям. На новый год у них произошло долгожданное пополнение. Счастливых мам поздравить с радостным событием в городской роддом приехали представители власти и наша съемочная группа.

Такой подарочек под елочку не положишь, слишком хрупок, нежен и беззащитен, но именно этот новогодний сюрприз Маргарита Соболева и ее семья, запомнят навсегда. В 10 утра в первый день 2019 года у них родилась вторая дочь.
Маргарита Соболева молодая мама: «В этом году у нас появился самый дорогой подарок. Сказали, что муж в шоке - только говорили ночью, а утром уже дочь есть».
Девочка родилась весом 3.600 и уже получила прекрасное имя Мария.

Одним из первых с первым ребенком года и ее мамой познакомился глава администрации Орла. Александр Муромский и сам появился на свет в этом роддоме. Миссия поздравлять мам с незабываемым событием весьма приятна.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Это останется воспоминанием навсегда. У меня двое детей, я прекрасно помню поминутно те события - и когда жена рожала девочку, и когда появился сын, поэтому поздравляю всех мам с рождением детей. Это счастье! Желаю крепкого здоровья малышам, благополучия, удачи!»
Счастливым мамам вручили подарки. А глава города напомнил, что за рождение второго ребенка полагается материнский капитал, а после рождения третьего малыша - региональная выплата и присвоение статуса многодетной.

В первый день нового года многодетной мамой стала Яна Куприянова. Первого января в пятом часу дня у нее появились двойняшки. Коля и Сережа родились с прекрасным для двойни весом 3 килограмма и 3.100.
Яна Куприянова, молодая мама: «В последние месяцы тяжело было, живот тяжелый был, а так - все нормально, с божьей помощью!»
Теперь в семье Яны три богатыря. Пятилетний сын Дима ждет не дождется младших братьев дома. Как говорит Яна, старший сын рисовал для малышей рисунки, а в будущем рассчитывает на сестренку.

На днях в роддоме ожидается появление еще одной двойни. Всего же в эти новогодние дни здесь родилось семь малышей: пять мальчиков и две девочки.
Тамара Самофалкина, заместитель главного врача роддома: «В праздники мы работали в штатном режиме, принимали роды, делали операции. В канун нового года, 31 декабря, было двое родов, последние были в 22:15 - родились мальчик и девочка, а 1 января первые роды были в 10 часов утра и одни – вечером».
К счастью, все дети, рожденные в эти дни, доношены и здоровы. Всего же за прошедший год в этом роддоме появилось на свет 1117 малышей, в том числе пять двоен.




Татьяна Тимохина
2 января 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта