Новости версия для печати Праздники в Орловской области - под контролем В то время как орловцы праздновали Новый год, службы экстренного реагирования находились в полной готовности. Впрочем, ни в новогоднюю ночь, ни в первые дежурные сутки существенного осложнения оперативной обстановки ни в Орле, ни в области не произошло.



Новый год региональная служба спасения встретила в режиме повышенной готовности.

Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «За 31 декабря 2018 года и 1 января 2019-го выезжали 45 раз. 4 раза - на пожары, на загорание мусора - 9 раз, на случаи короткого замыкания без последующего горения - 3 раза, на вскрытие дверей - 7 раз». Самым серьезным огненным ЧП Нового года пока остается пожар в поселке Белоберезовский Орловского района. Он произошел на втором этаже многоквартирного жилого дома.

Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «В 0:58 2 января поступило сообщение о пожаре. Пожарными из квартиры был эвакуирован мужчина 1981 года рождения, который был госпитализирован в областную клиническую больницу». 2 января произошло возгорание на улице Московской в Орле. Сигнал тревоги на пульт 112 пришел из магазина автозапчастей.

Александр Маслов, начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «Открытого горения не происходило, было сильное задымление. Очаг был ликвидирован в тех размерах, которые он принял на момент прибытия первых пожарных подразделений». Где тонко, там и рвется, - подытожили огнеборцы, обнаружив в складском помещении электропроводку на скрутках. Практически все товарно-материальные ценности пожарным удалось отстоять. Медики больницы скорой помощи имени Семашко на количество пациентов не жалуются. Число обратившихся в праздничные дни не превышало обычных среднесуточных показателей.

Галина Петровичева, заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко: «Роста обращений не было. Обращались люди с острыми заболеваниями и обострениями хронических заболеваний. Травм, связанных с использованием пиротехники в новогоднюю ночь, не было». Как сообщили в региональном управлении МВД, разгула преступности и хулиганства на Новый год не случилось - за счет превентивных мероприятий.

Олеся Лихобабина, заместитель начальника пресс-службы УМВД РФ по Ороловской области: «Благодаря проделанной полицейскими работе, происшествий и крупных нарушений общественного порядка допущено не было. За сутки 31 декабря - 1 января орловские полицейские выявили порядка 90 административных правонарушений». А вот счет смертельным дорожным авариям в этом году уже открыт.

Олеся Лихобабина, заместитель начальника пресс-службы УМВД РФ по Ороловской области: «1 января в Орловском районе водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-2105» допустил наезд на гражданина 1991 года рождения, который скончался на месте происшествия». 2019 год автомобилистов встретил непростой дорожной обстановкой. Спасателям уже пришлось вызволить из снежного плена несколько машин.

Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Сотрудники МЧС и 31 декабря, и 1 января выезжали на буксировку автомобилей в различных районах области. Что касается погоды, то температура в дневные часы будет доходить до нуля градусов, кроме того ожидаются достаточно обильные осадки в виде снега и мокрого снега». В период снегопадов спасатели настоятельно советуют водителям не пускаться в дорогу без особой нужды, а выехав, соблюдать особую осторожность.









Иван Суверин

2 января 2019 года







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