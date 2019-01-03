Праздники в Орловской области - под контролем

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Праздники в Орловской области - под контролемВ то время как орловцы праздновали Новый год, службы экстренного реагирования находились в полной готовности. Впрочем, ни в новогоднюю ночь, ни в первые дежурные сутки существенного осложнения оперативной обстановки ни в Орле, ни в области не произошло.
Новый год региональная служба спасения встретила в режиме повышенной готовности.
Самым серьезным огненным ЧП Нового года пока остается пожар в поселке Белоберезовский Орловского района. Он произошел на втором этаже многоквартирного жилого дома.
Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «За 31 декабря 2018 года и 1 января 2019-го выезжали 45 раз. 4 раза - на пожары, на загорание мусора - 9 раз, на случаи короткого замыкания без последующего горения - 3 раза, на вскрытие дверей - 7 раз».
2 января произошло возгорание на улице Московской в Орле. Сигнал тревоги на пульт 112 пришел из магазина автозапчастей.
Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «В 0:58 2 января поступило сообщение о пожаре. Пожарными из квартиры был эвакуирован мужчина 1981 года рождения, который был госпитализирован в областную клиническую больницу».
Где тонко, там и рвется, - подытожили огнеборцы, обнаружив в складском помещении электропроводку на скрутках. Практически все товарно-материальные ценности пожарным удалось отстоять. Медики больницы скорой помощи имени Семашко на количество пациентов не жалуются. Число обратившихся в праздничные дни не превышало обычных среднесуточных показателей.
Александр Маслов, начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «Открытого горения не происходило, было сильное задымление. Очаг был ликвидирован в тех размерах, которые он принял на момент прибытия первых пожарных подразделений».
Как сообщили в региональном управлении МВД, разгула преступности и хулиганства на Новый год не случилось - за счет превентивных мероприятий.
Галина Петровичева, заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко: «Роста обращений не было. Обращались люди с острыми заболеваниями и обострениями хронических заболеваний. Травм, связанных с использованием пиротехники в новогоднюю ночь, не было».
А вот счет смертельным дорожным авариям в этом году уже открыт.
Олеся Лихобабина, заместитель начальника пресс-службы УМВД РФ по Ороловской области: «Благодаря проделанной полицейскими работе, происшествий и крупных нарушений общественного порядка допущено не было. За сутки 31 декабря - 1 января орловские полицейские выявили порядка 90 административных правонарушений».
2019 год автомобилистов встретил непростой дорожной обстановкой. Спасателям уже пришлось вызволить из снежного плена несколько машин.
Олеся Лихобабина, заместитель начальника пресс-службы УМВД РФ по Ороловской области: «1 января в Орловском районе водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-2105» допустил наезд на гражданина 1991 года рождения, который скончался на месте происшествия».
В период снегопадов спасатели настоятельно советуют водителям не пускаться в дорогу без особой нужды, а выехав, соблюдать особую осторожность.
Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Сотрудники МЧС и 31 декабря, и 1 января выезжали на буксировку автомобилей в различных районах области. Что касается погоды, то температура в дневные часы будет доходить до нуля градусов, кроме того ожидаются достаточно обильные осадки в виде снега и мокрого снега».