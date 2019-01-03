Новости версия для печати В первые дни нового года в кинопрокате стартовала российская военно-патриотическая драма «Т-34» Фильм снят режиссером Алексеем Сидоровым при поддержке ВГТРК. В основе сюжета реальная история Советского танкиста, бежавшего из немецкого плена на Т-34.



Выхода фильма в широкий прокат ждали с нетерпением. Еще бы! Над военным экшном работали почти три года, а бюджет картины, превысил полмиллиарда рублей. 61 смена съемок. Часть из них проходила в Москве, Калужской и Московской областях, часть – в Чехии. Для картины было выстроено более 25 масштабных декораций, среди которых русская деревня, лагерь военнопленных, немецкий полигон, железнодорожная станция. И полностью был восстановлен настоящий военный танк, поврежденный в боях. Хотя тема Великой Отечественной совсем не праздничная, на премьере в кинотеатрах Орла в первые дни нового года зрителей достаточно.

Екатерина Костомарова, администратор кинотеатра: «На сеансах полный аншлаг, свободных мест нет. Отзывы восторженные!" В центре сюжета - история советского лейтенанта-танкиста Ивушкина (актер - Александр Петров). В 1941 году, в разгар битвы под Москвой, он со своим экипажем героически сражается с превосходящими силами противника, но попадает в плен. В концлагере, Ивушкин соглашается возглавить экипаж трофейного танка «Т-34», обреченного стать «живой мишенью» на полигоне. И совершает дерзкий побег на 34-ке.



Актерам во время съемок пришлось часами работать внутри танка, учились заряжать снаряды, наводить пушку на цель, а Виктор Добронравов, сыгравший механика-водителя, даже научился управлять боевой машиной и большинство маневров выполнял самостоятельно.



В основе картины лежат подлинные события, уже нашедшие свое отражение в советском кино. Сеанс длиной 2 часа 20 минут пролетает на одном дыхании.



В прокате в орловских кинотеатрах «Т -34» будет идти как минимум три недели. По мнению кинокритиков, фильм станет одним из главных блокбастеров года.









Татьяна Тимохина

2 января 2019 года







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