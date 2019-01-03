Зимняя дорога не прощает ошибок

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Зимняя дорога не прощает ошибокВ числе аварий последних недель, говорят в ГИБДД, почти нет таких, которые не были бы прямо или косвенно связаны с превратностями зимней дороги. О том, какие риски ожидают автомобилиста в пути, и о том, как их компенсировать, рассказали инспекторы ГИБДД и инструкторы по вождению.
Колея, уводящая от дороги в кювет и в конце следа искореженный автомобиль - картина для зимних орловских дорог почти привычная. Если водитель в пути полагается на волю случая, говорят инспекторы, он в группе риска.
О природе такого явления как занос рассказывает опытный инструктор автошколы.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Водители не учитывают погодные условия и допускают ДТП такие как опрокидывание транспортного средства, когда автомобиль уходит в занос, водитель зачастую не знает, как из заноса выйти и в связи с этим допускает выезд на полосу встречного движения, где происходит ДТП, а также наиболее частым дорожно-транспортным происшествием в зимнее время является съезд в кювет».
Навык выхода из заноса, говорит инструктор, должен быть усвоен водителем на уровне инстинктивной моторики.
Николай Честных, инструктор по вождению: «Занос возникает из-за резкого торможения, из-за резкого ускорения, и при резком движении руля влево или вправо».
Риск заноса многократно возрастает, если «зацепить» обочину.
Николай Честных, инструктор по вождению: «Если автомобиль переднеприводный, то выход из заноса производится следующим образом: слегка увеличить подачу топлива, повернуть руль в сторону заноса и выровнять машину».
Устройства курсовой устойчивости или, к примеру, АБС, есть далеко не в каждом автомобиле. Зато у всех без исключения водителей в распоряжении проверенное средство, делающее машину устойчивей на дороге, а водителя - устойчивей в правах.
Николай Честных, инструктор по вождению: «Если вы наехали правым колесом на скользкую обочину, ни в коем случае не пытайтесь сразу же резко вернуть автомобиль на проезжую часть. Возвращаться на проезжую часть нужно плавно и аккуратно. Обочины бывают высокие и нужно найти место, где обочина пониже».
Принимать во внимание конкретные дорожные условия, заранее обдумывать маневры и быстро реагировать на изменения ситуации - таков, говорят инспекторы, верный рецепт, чтобы не попасть в ДТП.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Водителям нужно помнить, что в случае ДТП водитель, которые не соблюдает сезонность шин, признается автоматически виновным. Ни ОСАГО, ни КАСКО ему ничего не прокроют, если не соблюдается сезонность резины автомобиля».