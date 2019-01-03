Новости версия для печати Зимняя дорога не прощает ошибок В числе аварий последних недель, говорят в ГИБДД, почти нет таких, которые не были бы прямо или косвенно связаны с превратностями зимней дороги. О том, какие риски ожидают автомобилиста в пути, и о том, как их компенсировать, рассказали инспекторы ГИБДД и инструкторы по вождению.



Колея, уводящая от дороги в кювет и в конце следа искореженный автомобиль - картина для зимних орловских дорог почти привычная. Если водитель в пути полагается на волю случая, говорят инспекторы, он в группе риска.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Водители не учитывают погодные условия и допускают ДТП такие как опрокидывание транспортного средства, когда автомобиль уходит в занос, водитель зачастую не знает, как из заноса выйти и в связи с этим допускает выезд на полосу встречного движения, где происходит ДТП, а также наиболее частым дорожно-транспортным происшествием в зимнее время является съезд в кювет». О природе такого явления как занос рассказывает опытный инструктор автошколы.

Николай Честных, инструктор по вождению: «Занос возникает из-за резкого торможения, из-за резкого ускорения, и при резком движении руля влево или вправо». Навык выхода из заноса, говорит инструктор, должен быть усвоен водителем на уровне инстинктивной моторики.

Николай Честных, инструктор по вождению: «Если автомобиль переднеприводный, то выход из заноса производится следующим образом: слегка увеличить подачу топлива, повернуть руль в сторону заноса и выровнять машину». Риск заноса многократно возрастает, если «зацепить» обочину.

Николай Честных, инструктор по вождению: «Если вы наехали правым колесом на скользкую обочину, ни в коем случае не пытайтесь сразу же резко вернуть автомобиль на проезжую часть. Возвращаться на проезжую часть нужно плавно и аккуратно. Обочины бывают высокие и нужно найти место, где обочина пониже». Устройства курсовой устойчивости или, к примеру, АБС, есть далеко не в каждом автомобиле. Зато у всех без исключения водителей в распоряжении проверенное средство, делающее машину устойчивей на дороге, а водителя - устойчивей в правах.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Водителям нужно помнить, что в случае ДТП водитель, которые не соблюдает сезонность шин, признается автоматически виновным. Ни ОСАГО, ни КАСКО ему ничего не прокроют, если не соблюдается сезонность резины автомобиля». Принимать во внимание конкретные дорожные условия, заранее обдумывать маневры и быстро реагировать на изменения ситуации - таков, говорят инспекторы, верный рецепт, чтобы не попасть в ДТП.









Иван Суверин

3 января 2019 года







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