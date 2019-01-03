Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 16 ДТП Из них одно ДТП с пострадавшими.



3 января в 07:20 водитель, управляя автомобилем «Лада Веста», следовал по автодороге М-2 «Крым», в районе 344 км выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Хендэ». В результате ДТП два пассажира автомобиля «Лада» и пассажир автомобиля «Хендэ» получили травмы.





Орловское Информбюро

3 января 2019 года







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