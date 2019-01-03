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Госуниверситет - для школьников

В прошлом году в Орле на базе Орловского Государственного университета открылась гимназия №1. В сентябре со всех школ сюда пришли учиться старшеклассники. Пройти конкурсный отбор смогли самые сильные. Уже есть и первые итоги обучения - победы в Олимпиадах и конкурсах.

Пока в гимназии №1, которая только в этом году открыла свои двери, преподавателей больше, чем учеников. В первом наборе три класса. А начиналось все с профильной подготовки ребят в ОГУ. Потом решили: такие «умы» стоит объединять.

Пока гимназистам отведено всего лишь пять аудиторий, но в следующем году им планируют отдать весь первый этаж. По длительности уроки здесь такие же, как и в обычной школе, но вот наполняемость классов значительно меньше.

Учащиеся гимназии прошли строгий отбор, выбрали свой профиль - здесь их три: технологический, естественнонаучный и социально-экономический. В 2019 году добавится гуманитарный.

Пока, как в сказке Пушкина, в гимназии 33 ученика, в роли Черномора - директор, и она уже гордится своими богатырями-первопроходцами.
Татьяна Бакурова, директор гимназии №1 ОГУ им. И.С. Тургенева: «В сентябре - в первой половине октября мы привыкали, находили общий язык, и сейчас я могу сказать, что общий язык найден. Ребята занимаются в соответствии с выбранным профилем в самых разных группах - это и основы предпринимательства, и основы нано-технологий».
Так, на одном из уроков учащимся гимназии пришла идея создать в Орле «Кото-кафе». По их мнению, что так можно было бы решить проблему общения. Подумали и взялись за бизнес-план. Продумывают каждую деталь под чутким руководством наставников.

Десятиклассник Константин Неверовский от бизнес-идей далек, он изучает влияние комнатных растений на воздух в аудитории. Хочет знать, чем дышат гимназисты. Его стезя - эксперименты и научные опыты.

Школьная программа - те же ФГОСы, отличие - внеурочная деятельность. Здесь есть где развернуться: университетская материально-техническая база и опытные учителя.
Маргарита Курочицкая, учитель биологии гимназии №1: «Им все хочется узнать, у них много идей по ходу выполнения работы, поэтому рамки наших исследований только расширяются».
Не только наука и учеба в головах школьников, все без исключения принимают участие в праздничных мероприятиях, олимпиадах и конкурсах. Победы уже есть, и они станут хорошим подспорьем при поступлении в вуз - они обернутся дополнительными баллами к ЕГЭ. Если говорить о будущем, то здесь всерьез задумываются о своем отдельном здании для гимназистов.


Анна Вайсергисер
3 января 2019 года

 


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