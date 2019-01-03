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«Орловский бриллиант» поздравил земляков с праздниками

В 2018 году произошло знаковое событие для всех кикбоксеров: кикбоксинг стал частью олимпийской программы. Известный кикбоксер Владислав Туйнов наметил себе цель покорить Олимп.

В своем интервью Владислав Туйнов рассказал, что прошлый год для него был продуктивным на победы, и в этом немалая заслуга не только тренера, но и многочисленных болельщиков. Он от чистого сердца поздравляет всех с Новым и годом и Рождеством!
Владислав Туйнов, кикбоксер: «Дорогие друзья! Хочу вас поздравить с Новым годом и Рождеством, пожелать вам как можно больше счастья и здоровья, и чтобы в новом году все ваши поставленные цели были выполнены. 2018 год был довольно-таки успешным для любительского кикбоксинга, а также для моей профессиональной карьеры». 
К поздравлениям спортсмена присоединяется еще один орловец - Олег Судонин, который уверен Новый год - это время, когда сотворить волшебство под силу каждому.
Олег Судонин, меценат:«Дорогие горожане! Поздравляю вас с самым сказочным зимним праздником, в котором всегда есть место волшебству. В прошлом году в жизни каждого из нас произошло много событий - и печальных, и радостных, которые дали нам уникальный опыт, помогли нам приобрести уверенность в своих силах, а неудачи научили не опускать руки. Новый год - это время мечтать, время надеяться, время поверить в то, что ничего невозможного нет. Желаю всего самого лучшего, доброго и светлого!»





Анна Боева
3 января 2019 года

 


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