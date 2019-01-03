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Орел праздничный

В театрах идут детские интермедии и спектакли, на улицах - тоже шумно и весело. Местом притяжения по-прежнему остается зеленая, новогодняя красавица. Кстати, перед праздниками около главной елки города установили ящик для писем Деду Морозу. Наш корреспондент Всеволод Трифонов проверил, есть ли в нем еще место. Также он наблюдал за игрой молодых хоккеистов, что сегодня протестировали главный городской каток.

После вкусных новогодних салатов, спустя три дня праздника, пришло время заняться спортом. Именно сегодня, 3 января, молодые хоккеисты нашей области протестировали на прочность главный каток города.
Евгений Никитин, тренер СШОР №10: «Уже второй год подряд в новогодние праздники мы проводим турнир для наших воспитанников. Собрали четыре команды, каждые успеет поиграть. Это огромное впечатление - поиграть на центральной площади города на катке».
В связи с тем, что на глобальной арене наша молодежная сборная России по хоккею дошла до полуфинала Чемпионата мира, зрителей у катка в центре Орла собралось немало, ведь кто знает, может, они наблюдают за будущим Овечкиным или Малкиным.

В центре города ощущается праздничное настроение, люди гуляют, наслаждаются зимней погодой, встречаются с друзьями, фотографируются. Самым главным местом для фотографий в этом году стала центральная елка, под ней установлен почтовый ящик Деда Мороза, кстати, он пустой, а это значит, что все желания зимний волшебник выполнил.

А самый главный подарок для орловцев - нарядный центр города, и, конечно, площадь Ленина, которая собрала в новогоднюю ночь рекордное количество человек. Каникулы только начинаются, и в Орле есть где их провести интересно: погулять по яркой площади, покататься на катке или на санках с горки в Детском парке.


Всеволод Трифонов
3 января 2019 года

 


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