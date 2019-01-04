Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Скользкая дорога, снежные заносы и прочие "прелести"! Наш рецепт, как не попасть в ДТП.



- Главный блокбастер 2019 года! Фильм Т-34 оценили первые орловцы.



- Почтовый ящик Деда Мороза пуст - а значит все желания сбылись!



- И слова поздравления от Орловского бриллианта.



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Вести-Орёл

3 января 2019 года







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