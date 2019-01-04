Новости версия для печати В Орловской области после масштабной реконструкции открывается музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» Родовое поместье великого русского писателя Ивана Тургенева, где прошло его детство, куда он приезжал в зрелом возрасте и где написал лучшие свои произведения.



Реставраторы смогли полностью воссоздать исторический облик усадьбы. Для они изучили сотни чертежей и фотографий.















О том как сейчас выглядят тургеневские места - репортаж корреспондента ВГТРК Александра Ревунова.









Орловское Информбюро

4 января 2019 года







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