Новости версия для печати С этого года Орловские сельхозтоваропроизводители будут платить НДС Теперь они обязаны составлять и подавать в налоговую инспекцию декларации. Выставлять счета-фактуры, вести книги покупок и продаж.



Получить освобождение от уплаты НДС при отсутствии фактов реализации подакцизных товаров, плательщики Единого сельхозналога смогут при соблюдении определенных условий предусмотренных законом. «Если сумма полученного дохода не превышает 100 млн рублей за 2018 год, то налогоплательщик вправе получить освобождение от уплаты НДС. Для этого, ему нужно обратиться в налоговую инспекцию с документами, подтверждающими полученный доход и специальное уведомление», - уточняет заместитель начальника ИФНС России по Орловской области Евгения Толмачёва.





Оксана Гранн

4 января 2019 года







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