Новости версия для печати Новогодние праздники на один день прервут сотрудники орловского Управления по вопросам миграции 5 января они вновь выйдут на работу. В этот день будет организован дополнительный прием граждан.



С 9 утра до 13 часов на вопросы по поводу оформления внутренних и заграничных паспортов, а так же регистрационного учета, будут отвечать и консультировать специалисты миграционной службы. По интересующим вопросам можно будет обратиться как в Управление, так и в территориальные подразделения по вопросам миграции в муниципальных образованиях. К своему обычному графику работы в Управлении по вопросам миграции УМВД по Орловской области приступят сразу после праздников.





Анна Боева

4 января 2019 года







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