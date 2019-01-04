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пятница
4.01.2019
18:16:55
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«Свет Рождественской Звезды» зажжется для воспитанников организации «Орловские родники»«Орловские родники», это организация, которая работает с детьми и взрослыми, имеющими ограничения по здоровью. Именно они стали адресатами традиционной благотворительной акции.
«Орловские родники» - единственная в Орле организация, которая помогает адаптироваться взрослым с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам. Для них 15 января в городском центре культуры состоится большой ежегодный благотворительный концерт «Свет Рождественской звезды».
В зале будут установлены урны для пожертвований. Но помочь можно уже сейчас. Денежные средства может перечислить любой желающий.
Реквизиты опубликованы на сайте мэрии Орла.
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