Новости версия для печати Воспитанники «Орел-Карат» уже вышли на тренировки У спортсменов новогодние каникулы длятся всего пару дней. Ребята усиленно готовятся к соревнованиям. До первого турнира этого года остался всего месяц.



Спортивный сезон каратисты откроют уже в конце января. На Первенство Орла, как правило, приезжают самые сильные спортсмены ЦФО. Соревнования проходят не первый год. География участников ширится, растет и мастерство участников. На подготовку у орловских спортсменов осталось три недели. Олег Кошелев, директор ДЮСШ «Орёл-Карат»: «Мы начинаем готовиться к открытому первенству г. Орла, которое состоится 26 января в спорткомплексе на Кромском шоссе. Эти соревнования для орловских спортсменов будут являться одним из этапов отбора на Первенство ЦФО и на Всероссийские соревнования которые стартуют в феврале. Я очень надеюсь, что наш «боевой» возраст, а это спортсмены 10-15 лет проявят себя в лучшем качестве. Мы постараемся за эти январские дни подвести их к хорошей спортивной форме».





Вести-Орёл

4 января 2019 года







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