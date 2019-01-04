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Коротко о главном

- Год новый, проблемы те же. У жителей одной из пятиэтажек Орла погода в доме совсем не зимняя. Второй год с потолка идет дождь.





- Всё, как при Тургеневе. «Спасское-Лутовиново» открылось после реставрации.





- Китайское колесо, фристайл и дабл-дач. Что такое скиппинг и кто может им заниматься?

