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В новый год со старыми проблемами

Жители одной из орловских пятиэтажек по улице Горького проводят праздники с вёдрами и тряпками в руках. Талая вода течёт на головы жильцов сразу двух верхних этажей.

С текущей крышей семья Анастасии Гурской живёт с 2010 года. Именно тогда, вспоминает женщина, по стенам её квартиры потекли первые ручейки. Спустя годы добиться ремонта кровли от управляющей компании всё-таки удалось. Потом привели в порядок собственное жильё. И вот под новый год в детской комнате новые подтёки. Розетки обесточены, свет в комнате тоже не включить - натяжной потолок держит воду, а тут и вернулась другая старая проблема. 
«Вся стена покрылась плесенью и грибком. Сделали ремонт, всё это счистили, поклеили обои. И вот опять то же самое произошло», - жалуются жильцы. 
В соседской квартире потоп ещё наряднее,пришлось мобилизовать всю вместительную посуду, так сильно течёт с потолка. Мебель вся сырая, часть бытовой техники вышла из строя. А обращения к коммунальщикам безрезультатны. Заявку приняли, и сказали ждать… Всё, чем могут помочь, так только обесточить жильё на все праздники.
 
Два года назад мы уже рассказывали об этом доме. Коммунальщики тогда заявили, что крыша дома нуждается в капитальном ремонте. Кровля мягкая, и латая её, решить проблему полностью не получится. Только вот к единому мнению жильцы дома на собраниях прийти не смогли, потому капитального ремонта не будет. Управляющей компании, как рассказал нам директор, кроме как провести работы точечно - ничего не оставалось. С тех пор жалоб, говорят, не было. По словам директора ООО «УК Советского района» Натальи Мазуркевич, до 1 января 2019-го года ни одной заявки по протечке кровли с данного многоквартирного дома не поступало. В связи с праздничными днями к работам смогут приступить после 9 января.
 
Нельзя трогать и лёд, покрывающий крышу. Это может ещё больше повредить мягкую кровлю. А это значит, что к работам не приступить, а талая вода так и будет топить квартиры.





Антон Киселёв
4 января 2019 года

 


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