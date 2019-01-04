Новости версия для печати В Орле вновь зазвучит «Музыка добрых сердец» Межрегиональный фестиваль в поддержку детей с онкологическими заболеваниями организовала певица Наталья Куприянова в память о сыне, чью жизнь унесла болезнь.



За несколько лет из маленького концерта «Музыка добрых сердец» превратилась в масштабный фестиваль, участие в котором принимают не только жители Орла, но и гости из других городов. Сейчас подготовка к фестивалю в самом разгаре, оргкомитету предстоит из множества заявок выбрать участников Гала-концерта, который традиционно состоится 15 февраля - в Международный день борьбы с детской онкологией. С каждым годом акция становится масштабнее. К ней присоединяется все больше людей. За несколько лет из маленького концерта «Музыка добрых сердец» превратилась в масштабный фестиваль, участие в котором принимают не только жители Орла, но и гости из других городов. Сейчас подготовка к фестивалю в самом разгаре, оргкомитету предстоит из множества заявок выбрать участников Гала-концерта, который традиционно состоится 15 февраля - в Международный день борьбы с детской онкологией. С каждым годом акция становится масштабнее. К ней присоединяется все больше людей. Все собранные средства пойдут на лечение детей с онкологическими заболеваниями. Имена адресатов станут известны к началу фестиваля 15 февраля.









Мария Семак

4 января 2019 года







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