Новый российский фильм «Т-34» продолжает покорять орловских зрителей

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пятница
4.01.2019
18:17:24
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Новый российский фильм «Т-34» продолжает покорять орловских зрителейС первого дня проката администраторы кинотеатров Орла наблюдают аншлаги в залах. История о советских танкистах напомнила о стойкости духа борцов с фашизмом.
Танк - легенда, самый узнаваемый символ Великой Отечественной войны. Лучшее, что могли создать советские конструкторы. Эта боевая машина переломила ход войны и определила дальнейшее развитие мирового танкостроения. Т-34, оснащённый 76-миллиметровой пушкой Ф-34, с километровой дистанции пробивал 6 сантиметров брони. Высокая удельная мощность танка сделала его лучшим по проходимости, маневренности и подвижности.
В прокат фильм вышел в первый день Нового года. Залы кинотеатров собирают аншлаги, делятся успехом картины администраторы. Но, даже не смотря на далеко не праздничную тематику, «Т-34» пришелся зрителю по душе. Новый взгляд на тему любви к Родине, современное раскрытие такого понятия, как патриотизм - всё это отлично передал молодой актёрский состав - Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Антон Богданов и другие.
По мнению первых зрителей «Т-34» по праву может занять достойное место среди лучших отечественных военных кинокартин.
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