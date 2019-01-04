Новый российский фильм «Т-34» продолжает покорять орловских зрителей

Танк - легенда, самый узнаваемый символ Великой Отечественной войны. Лучшее, что могли создать советские конструкторы. Эта боевая машина переломила ход войны и определила дальнейшее развитие мирового танкостроения. Т-34, оснащённый 76-миллиметровой пушкой Ф-34, с километровой дистанции пробивал 6 сантиметров брони. Высокая удельная мощность танка сделала его лучшим по проходимости, маневренности и подвижности.

В прокат фильм вышел в первый день Нового года. Залы кинотеатров собирают аншлаги, делятся успехом картины администраторы. Но, даже не смотря на далеко не праздничную тематику, «Т-34» пришелся зрителю по душе. Новый взгляд на тему любви к Родине, современное раскрытие такого понятия, как патриотизм - всё это отлично передал молодой актёрский состав - Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Антон Богданов и другие.

По мнению первых зрителей «Т-34» по праву может занять достойное место среди лучших отечественных военных кинокартин.