Новости версия для печати Малоимущим гражданам Орловщины помогут приобрести цифровые ТВ-приставки Без них устаревшие аналоговые телевизоры с июня наступившего года не смогут передавать изображение.



Кто может рассчитывать на такую меру социальной поддержки нам рассказала руководитель Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области Ирина Гаврилина: «Органы социальной защиты призваны помогать гражданам, которые имеют доход ниже прожиточного минимума. В таких случаях предусмотрено оказание государственной социальной помощи. Общий объем помощи, которую один человек может получить в течение года - не более шести тысяч рублей».





Надежда Невматулина

4 января 2019 года







На главную страницу





