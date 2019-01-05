Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:40 на телеканале «Россия».



- Дождливый январь в отдельно взятом доме. Когда в пятиэтажке на Горького починят крышу? - Кино, как повод изучить историю. Что узнали зрители о советской военной технике из фильма «Т-34». - Заветные аллеи Спасского… Усадьба Тургенева открылась после реставрации.



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Вести-Орёл

4 января 2019 года







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