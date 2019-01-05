Сегодня в Орле из-за упавших сосулек погибла 54-летняя женщина

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суббота
5.01.2019
13:47:09
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Сегодня в Орле из-за упавших сосулек погибла 54-летняя женщинаСледственным комитетом РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело.
Как сообщили следователи, в пятницу 4 января, в Советском районе Орла с козырька балкона пятиэтажного жилого дома на 54-летнюю местную жительницу упала наледь, в результате полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Допрошены сотрудники Управляющей компании, жильцы дома и очевидцы трагедии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Уголовное дело возбуждено статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».
Фото Следственного управления СК РФ по Орловской области
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