Новости версия для печати С нового года стартовал третий этап кассовой реформы Орловским налогоплательщикам предстоит зарегистрировать около 10 тысяч единиц кассовой техники нового образца.



Перейти на онлайн кассы обязаны организации и индивидуальные предприниматели при любом режиме налогообложения, выполняющие работы или оказывающие услуги населению. Это ИП в сфере торговли и общепита, которые имеют единый вмененный налог и патентную систему налогообложения без наемных работников. Такие же условия и для тех, кто использует для коммерческой деятельности автоматы. И не только. «Организации и ИП при осуществлении расчетов с физическими лицами в безналичном порядке, например при выдаче займов на оплату товаров. Организации и ИП осуществляющие продажу проездных документов в салоне транспортного средства для проезда в общественном транспорте», - уточняет заместитель начальника ИФНС России по г. Орлу Евгения Толмачёва.





Оксана Гранн

5 января 2019 года







На главную страницу





